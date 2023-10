«Ieri è stata una giornata triste, molto triste, che non avremmo voluto vivere. Non si può accettare che cinque vite umane si siano spente a poche decine di metri dalla riva. Questa tragedia fa riflettere molto». Lo ha detto il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano che ieri ha firmato un’ordinanza per attivare le agenzie funebri che si sono occupati del trasporto delle salme dalla spiaggia vicino la foce del fiume Belìce all’obitorio dell’ospedale di Castelvetrano. Il primo cittadino, nel tardo pomeriggio di ieri, ha raggiunto il luogo della tragedia. «Io mi chiedo, come mai è possibile che una barca piena di persone possa arrivare sulle nostre coste inosservata? Come mai nessuno si sia accorto di questa imbarcazione che ha navigato indisturbata per 2 giorni lungo il Canale di Sicilia senza essere avvistata? È una cosa che dovrebbe arrivare al cuore dei nostri governanti europei e nazionali. Questi migranti hanno bisogno di un’accoglienza umana, senza che rischino la morte», ha concluso il sindaco.

AUTORE. Redazione