Non riescono a darsi pace i parenti e gli amici di Davide Filardo, il giovanissimo che ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale lungo la SP81 che collega Castelvetrano con Triscina di Selinunte. La dinamica del sinistro, avvenuto intorno alle ore 4:00 della notte, è al vaglio dei carabinieri di Castelvetrano. Il giovane 21enne viene ricordato come un ragazzo solare e appassionato di sport ed arti marziali. Difficile da dimenticare i suoi meravigliosi occhi chiari. Nelle ultime settimane stava svolgendo il tirocinio di operatore socio sanitario presso una nostra struttura di Castelvetrano. Un ambiente che lo stimolava troppo. Chi ha avuto a che fare con lui racconta che si era subito dimostrato gentile con i colleghi e con i pazienti. Nel terribile sinistro nel quale ha perso la vita non sarebbero coinvolti altri mezzi. Il giovane sarebbe arrivato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” già privo di vita. Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione