Un uomo e una donna che viaggiavano su una moto sono morti oggi in un incidente stradale che si è verificato su un viadotto dell’A29 Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo di Castellammare del Golfo. Dalle prime informazioni, l’uomo sarebbe precipitato dal viadotto. L’elicottero del 118 si è levato in volo da Boccadifalco ma ha fatto rientro dopo la conferma che le persone coinvolte nel sinistro non davano più segni di vita. I rilievi sono affidati agli agenti della Polizia Stradale..