Vincenzo Monaco, di 72 anni, e il figlio Livio, di 52 anni, sono morti nell’incendio scoppiato la scorsa notte in una villa in via Napoli, in contrada Bocca, a Mazara del Vallo. Nel rogo è rimasta intossicata anche la moglie e madre delle due vittime, la donna è ricoverata in ospedale, in osservazione, ma non è in pericolo di vita. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sono divampate nel soggiorno a causa del cortocircuito di un elettrodomestico. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Trapani, che dopo avere domato il rogo hanno trovati i due corpi. Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte. Sono in corso indagini dei carabinieri.