L’apertura delle scuole di Castelvetrano ha aumentato notevolmente l’afflusso della circolazione veicolare rendendo necessario prevedere una nuova regolamentazione della circolazione stradale. Ecco obblighi e divieti del nuovo regolamento alla circolazione stradale nelle strade ove sono allocati i plessi scolastici. Istituzione di Obblighi e Divieti.

Divieti ed Obblighi dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 13:00 alle ore 14:00 di tutti i giorni feriali, dal Lunedì al Venerdì, dall’inizio alla fine dell’anno scolastico:

1) AREA PEDONALE nel p.le Martiri D’Ungheria, tratto antistante la scalinata della scuola elementare “L. Radice;

2) DIVIETO DI SOSTA nel p.le Martiri D’Ungheria tratto laterale la scalinata della scuola elementare “L. Radice”, davanti l’“area pedonale”;

3) DIVIETO DI SOSTA nel p.le Martiri D’Ungheria, lato destro considerando lo sbocco sulla via Sciacca, nel tratto adiacente la palazzina ivi presente;

4) DIVIETO DI SOSTA nella p.zza Ruggero Settimo tratto antistante la scuola elementare “R. Settimo”;

5) OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA nella via Cadorna all’intersezione con la via R. Settimo;

6) DIVIETO DI SOSTA nella via Catullo (lato scuola media “G. Pardo”) tratto compreso tra la via Edmondo De Amicis e la via Virgilio.

