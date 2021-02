In merito alle problematiche inerenti la viabilità cittadina, il comitato cittadino Orgoglio Castelvetranese segnala alla Civica Amministrazione alcune criticità, riservandosi di evidenziarne altre in successivi comunicati:

– incrocio via Seggio – via Mattarella – via S. Martino dove confluiscono 8 correnti di traffico. È necessario ripristinare il senso unico di marcia nella via Seggio (sospeso nel corso della campagna olearia) onde alleggerire il volume eccessivo di veicoli nel suddetto incrocio.

– ripristino della transitabilità in via Rocco Chinnici.

– Disciplina del pericoloso incrocio via D’Acquisto – via 24 Maggio.

– manutenzione e sostituzione della segnaletica spesso mancante, insufficiente o fatiscente.

– Efficaci misure per limitare la velocità nel viale dei Templi. La predetta via è stata “testimone e complice” di numerosi incidenti gravi e mortali. Pertanto, poiché l’attività di prevenzione e controllo può essere svolta dignitosamente dal servizio preposto a costo zero, si chiede, con insistenza, di provvedere alla richiesta di che trattasi sanzionando, altresì, i reletivi trasgressori. Tale misura si rende più urgente per la numerosa presenza degli studenti dell’istituto alberghiero che spesso sostano o passeggiano, in assenza di marciapiedi, sulla sede stradale.

Il Comitato ringrazia per l’attenzione e rimane in attesa di un sollecito riscontro.