Il medico castelvetranese Salvatore Martino è il nuovo Direttore del dipartimento di Medicina dell’Asp Trapani. A nominarlo è stato il Commissario straordinario Vincenzo Spera dopo che il dottor Vito Barraco ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti d’età. La scelta di Martino è avvenuta dopo l’analisi dei fascicoli personali e dei curricula dei dirigenti con incarico di dirigenti delle strutture complesse aggregate al dipartimento in interesse. Martino, anche all’esito del Collegio tecnico dell’Asp Trapani, è risultato essere il più idoneo. L’incarico al dottor Martino è stato conferito per 5 anni.

Intanto il medico castelvetranese per nove mesi svolgerà anche l’incarico di sostituzione di direttore dell’Unità complessa di Cardiologia dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Il dottor Gaspare Rubino è andato in pensione e l’Asp Trapani dovrà provvedere a svolgere le procedure per il nuovo incarico. Martino è direttore anche dell’Unità complessa di Cardiologia di Castelvetrano e segue la nuova Emodinamica inaugurata qualche settimana addietro.+

AUTORE. Max Firreri