ASCOLTA L'ARTICOLO

Ha aperto oggi i battenti il secondo locale “TOSTO” a Castelvetrano. C’è voluto tutto l’aiuto delle famiglie e dei collaboratori affinché tutto fosse pronto in pochissimo tempo. Il giovane imprenditore Michele Accardo insieme alla compagna Francesca ed il padre Girolamo, indispensabile per gli aspetti più tecnici, hanno tagliato il nastro per accogliere gli ospiti nel locale che si trova all’interno dei giardini del Vanico in Viale dei Templi 116. Al momento del taglio erano presenti anche i medici Valentina Li Causi e Daniele Clemente, titolari dell’area. Padre Giuseppe Alcamo, durante la benedizione, ha speso parole di elogio sia per il gruppo Vanico-Vittoria che per la gestione TOSTO del bar, realtà unite da un senso profondo di accoglienze.

Il locale è un progetto colmo di sacrifici e intraprendenza; i prodotti genuini e Made in Sicily variano dalla pasticceria alla rosticceria mettendo in risalto territorio e sapori. Tra gli alberi della meravigliosa area verde, lungo la via per Selinunte, il nuovo locale TOSTO si presta anche per eventi privati come compleanni e cerimonie private.

E’ straordinario toccare con mano il risultato di giovani che credono e investono nel nostro paese, un ritrovo che sarà una piccola pausa alla routine quotidiana, un locale dove potersi intrattenere, passando qualche ora all’aria aperta, gustando piatti decisamente appetitosi, e serviti da uno staff che ama il proprio lavoro.

AUTORE. Redazione