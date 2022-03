ASCOLTA L'ARTICOLO

Dalla prossima stagione estiva torna la sosta a pagamento a Marinella di Selinunte e a Castelvetrano. La Giunta municipale ha approvato la delibera, atto propedeutico per l’iter che prevederà il bando di gara e l’eventuale aggiudicazione per l’avvio del servizio. Una delle novità previste da questo nuovo bando riguarda il fatto che la ditta che si aggiudicherà la gestione del servizio dovrà collocare degli infopoint in grado di fornire tutte le informazioni che riguardano la sosta sugli stalli blu ma anche la gestione dell’ex Arena Italia, oggi parcheggio con 56 stalli a pagamento. Per quest’ultimo la ditta che si aggiudicherà il servizio potrà affittare 15 box auto che si trovano nel piano seminterrato fissando in euro 80 per mese il canone da richiedere. Già a maggio scorso la Giunta aveva deliberato per l’avvio del servizio ma con questo nuovo atto sono state apportate modifiche «al fine di meglio adeguarla alla realtà socio-economica della città», c’è chiarito nella nuova delibera.

Zone interessate

Centro urbano di Castelvetrano, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 nei giorni feriali. Ecco le vie interessate e gli stalli previsti:

Viale Roma, tratto compreso tra la Via Vittorio Veneto ed il rifornimento di carburante Eni — 56 stalli

Piazza Escriva – 17 stalli

Piazza G. Matteotti – 39 stalli

Via Vittorio Emanuele — 53 stalli (nel tratto che va dalla Piazza Matteotti all’Agenzia Unicredit)

Via Gioberti – 12 stalli (nel tratto che va dalla Via Vittorio Emanuele alla Via Mazzini)

Via Minghetti – 10 stalli (nel tratto che va dalla Via Vittorio Emanuele alla Via Scinà)

Via Crispi – 14 stalli (nel tratto che va dalla Via Cordova alla Via Vittorio Emanuele)

Via Lipari — 26 stalli (nel tratto compreso tra la Via Vittorio Emanuele e la Piazza N. Bixio)

Via Mannone — 40 stalli

Via L. Messina – 14 stalli (tra la Piazza Matteotti e il numero civico 32 bis)

Via Milazzo – 13 stalli (nel tratto compreso tra la Via Volturno e la Via San Martino)

Via Bonsignore – 8 stalli (nel tratto compreso tra la Piazza P.pe di Piemonte e la Piazza Regina Margherita)

Piazza Regina Margherita — 12 stalli (lato che costeggia la Villa San Giovanni di fronte la Chiesa omonima)

Via Piave – 8 stalli (dal nr. civico 24 fino alla Via Brandimarte)

Via Garibaldi – 17 stalli (nel tratto che va dal civico 12 al civico 58)

Via Mazzini – 34 stalli (nel tratto compreso tra la Via Lazzaretto e la Via Crispi)

Parcheggio Porta di Vicolo Gallinari (Via Mazzini) – 39 stalli;

Piazza Archimede – 26 stalli;

Via IV Novembre – 19 stalli (nel tratto compreso tra la Via Saporito e la Via Leopardi)

Via Marconi – 25 stalli (nel tratto compreso tra la Piazza N. Bixio e la Piazza P.pe di Piemonte)

Via D’Alessi — 6 stalli (nel tratto compreso tra la Via Marconi e la Via V. Emanuele)

Via Ugdulena – 8 stalli (nel tratto compreso tra la Via Mannone e la Via V. Emanuele)

Parcheggio Ex Arena Italia – 56 stalli

Marinella di Selinunte, dal 1° luglio al 31 agosto, dalle 9 alle 21, giorni feriali e festivi. Ecco le vie interessate e il numero di stalli:

Via Caboto – 41 stalli;

Via Marco Polo – 8 stalli;

Piazzale Efebo – 8 stalli;

Via Scalo di Bruca – 5 stalli;

Via Pigafetta – 12 stalli;

Via Della Cittadella – 90 stalli;

Tariffe

Castelvetrano

Euro 0,60 per ogni 30 minuti di sosta;

Euro 1,00 per ogni 60 minuti di sosta;

Euro 3,00 per ogni ½ giornata di sosta all’interno delle fasce orarie 09,00-13,00 e 16,00-20,00;

Euro 5,00 per l’intera giornata di sosta nella fascia oraria compresa dalle 09,00 alle ore 20,00;

Euro 30,00 (trenta/00) per abbonamento mensile (tariffa agevolata per tutti coloro che ne facciano richiesta nei tratti di strada interessati dalla sosta a pagamento);

Euro 15,00 (quindici/00) per abbonamento mensile delle persone residenti nelle vie soggette a sosta a pagamento (fruibile in tutte le vie interessate dalla regolamentazione a pagamento eccetto la Via Vittorio Emanuele);

Euro 15,00 (quindici/00) per abbonamento settimanale (tariffa agevolata per tutti coloro che ne facciano richiesta nei tratti di strada interessati dalla sosta a pagamento eccetto la Via Vittorio Emanuele);

Euro 20,00 (venti/00) per abbonamento quindicinale (tariffa agevolata per tutti coloro che ne facciano richiesta nei tratti di strada interessati dalla sosta a pagamento eccetto la Via Vittorio Emanuele);

Marinella di Selinunte

Euro 0,80 per ogni 30 minuti di sosta;

Euro 1,20 per ogni 60 minuti di sosta;

Euro 5,00 per ogni ½ giornata di sosta all’interno delle fasce orarie 09,00-14,00 e 14,00-21,00;

Euro 8,00 per l’intera giornata di sosta nella fascia oraria compresa dalle 09,00 alle ore 21,00;

Euro 50,00 (cinquanta/00) per abbonamento mensile (tariffa agevolata per tutti coloro che ne facciano richiesta nei tratti di strada interessati dalla sosta a pagamento);

Euro 30,00 (trenta/00) per abbonamento mensile delle persone residenti nelle vie soggette a sosta a pagamento.

Euro 20,00 (venti/00) per abbonamento settimanale (tariffa agevolata per tutti coloro che ne facciano richiesta nei tratti di strada interessati dalla sosta a pagamento);

Pagheranno 5 euro di penale a titolo di rimborso spesa della tariffa evasa e presunta per gli utenti che sostano nelle aree di sosta a pagamento senza aver preventivamente regolarizzato il pagamento della tariffa dovuta con esposizione del relativo tagliando di sosta. Al Comune la ditta che si aggiudicherà la gara d’appalto dovrà riconoscere una percentuale pari almeno al 27% dei proventi derivanti dalla vendita dei tagliandi di sosta e degli abbonamenti. Ora la palla passa al consiglio comunale per l’approvazione o meno.

