Tornano gli open-day presso l’Istituto tecnico “Ferrigno-Accardi” di Castelvetrano e Campobello di Mazara. Sabato 14 e domenica 22 gennaio 2023 le porte dei due istituti (viale Roma a Castelvetrano e prolungamento via Roma a Campobello) rimarranno aperte per far conoscere laboratori e attività che si svolgono ai giovani studenti di terza media e alle loro famiglie.

Tra le attività che si possono conoscere c’è quella svolta dagli alunni dell’indirizzo Sistemi informativi aziendali, che hanno realizzato un tour virtuale dei due Istituti. Il tour virtuale è stato realizzato usando foto panoramiche, unite tra di loro, che danno la possibilità all’utente di spostarsi all’interno dell’immagine a suo piacimento. I vari ambienti del “Ferrigno-Accardi” sono visitabili virtualmente, cliccando QUI. I due Istituti (Commerciale e Geometra) rimarranno aperti dalle 16 alle 21.

AUTORE. Redazione