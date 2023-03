ASCOLTA L'ARTICOLO

Forte del successo delle precedenti edizioni, torna anche quest’anno il “Torneo della Legalità – Memorial Antonio Zanda“. L’undicesima edizione si svolgerà venerdì 5 maggio presso lo stadio comunale di Castelvetrano. Organizzato dalla AS Civitas Castelvetrano, da oltre dieci anni il Torneo della Legalità coinvolge fattivamente i giovani del territorio a prestare attenzione al tema della Legalità. “In occasione dell’edizione che sarà ricordata anche e soprattutto per essersi svolta nell’anno dell’arresto di Matteo Messina Denaro – dichiara il presidente della Civitas Castelvetrano, Salvatore Roccolino – mi sento di rinnovare l’invito a ogni ragazzo e a ogni cittadino, non solo di Castelvetrano, a sentire suo questo importante momento di riflessione e di condivisione su un tema tanto importante quale quello della Legalità”.

Tutte le scolaresche di Castelvetrano e dei Comuni limitrofi, nonché i sindaci della Valle del Belìce, sono invitati a partecipare a questo importante appuntamento che si rinnova e che vedrà in campo l’AS Civitas Castelvetrano e la Selezione dei Magistrati della Procura di Palermo.

Ecco alcune foto della precedente edizione.

AUTORE. Giacomo Moceri