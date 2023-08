ASCOLTA L'ARTICOLO

Soltanto 24 euro per avere uno stand alla fiera della Tagliata di Castelvetrano. È questa la novità annunciata dal sindaco Enzo Alfano per l’edizione di quest’anno della festa della Tagliata a Castelvetrano. «La quota vale per tutte tre i giorni della fiera e i mercatari avranno la possibilità di avere un gazebo di 34 metri quadrati circa», ha detto il sindaco Alfano. Quest’anno tornerà aperta ai fedeli la chiesa della Tagliata che è stata interessata da alcuni lavori di rifacimento del tetto. Il cantiere è stato aperto a luglio e sta per concludersi. L’apertura del luogo di culto verrà garantita anche nelle ore serali.

Qui di seguito il programma della festa. Venerdì 15 settembre: ore 20,30, preghiera di intercessione animata dalla Fraternità Betlemme di Efrata. Sabato 16 settembre: ore 7, raduno delle comunità parrocchiali presso la parrocchia San Francesco di Paola e inizio del pellegrinaggio; ore 8, arrivo dei pellegrini alla chiesa della Tagliata e celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo; ore 11, santa messa presieduta da don Giuseppe Undari; ore 17, santa messa presieduta da don Vincenzo Aloisi; ore 18,30, santa messa presieduta da don Giacomo Putaggio, alla presenza di tutti i bambini delle scuole elementari; al termine benedizione degli zainetti per la scuola; ore 20,30, sagra del panino con la pancetta/salsiccia e apertura stands; ore 21,30, serata musicale a cura di “Area 14” e Comune. Domenica 17 settembre: ore 9,30, santa messa; ore 11, santa messa presieduta da monsignor Domenico Mogavero, Vescovo emerito; al termine momento musicale della banda musicale “F. Mangiaracina” di Castelvetrano; ore 16,30, santa messa; ore 18,30, santa messa e benedizione degli insegnanti; ore 20,30, “Antiqua et veneranda Imago”, rievocazione storica con il carro trionfale che conduce alla chiesa l’antica Immagine della Madonna della Tagliata, trasportata dai tagliapietra. Partenza dal chiostro dei Minimi percorrendo la via Tagliata; ore 23, giochi pirotecnici. Lunedì 18 settembre: ore 9,30, santa messa presieduta da don Salvatore Ingoglia; ore 17,30, santa messa presieduta da don Rino Giuseppe Randazzo. Martedì 19 settembre: ore 9,30, santa messa; ore 17,30, santa messa presieduta da don Gaspare Tortorici. Mercoledì 20 settembre: ore 9,30, santa messa; ore 17,30, santa messa presieduta da don Elkin Baron.

