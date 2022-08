ASCOLTA L'ARTICOLO

Dopo due anni di stop a causa della pandemia da Coronavirus torna la tradizionale festa del Sacro Cuore a Marinella di Selinunte. Il programma prevede il triduo in onore del Sacro Cuore di Maria durante le sante messe nei giorni 18-19-20 agosto (alle ore 19:00). Domenica 21 agosto è prevista invece la processione della Madonna in mare a partire dalle ore 20:00 ed i giochi d’artificio a tempo di musica al rientro del simulacro in parrocchia. L’inizio della Festa sarà annunciato dai “tammurinari” della Perla Imperiale alle 8:30 del mattina. Il corteo processionale per le vie della borgata è previsto invece alle ore 17:30, la Madonna sarà portata a spalla per le vie della borgata accompagnata dalla banda “Mangiaracina”. Alle 19:00 la celebrazione eucaristica in piazza Empedocle, prima dell’imbarco.

I festeggiamenti continueranno sabato 27 agosto con il laboratorio del gusto – tradizioni ed entità selinuntina e domenica 28 agosto con la tradizionale Sagra delle Sarde con la partecipazione della banda musicale Giovanni Darbisi. La manifestazione è stata possibile grazie all’impegno del Comitato permanente del Sacro Cuore di Maria, dell’Associazione Gisella e di alcune ditte private che hanno sostenuto economicamente il programma che vede il patrocinio del Comune di Castelvetrano.

Ecco alcune foto delle precedenti edizioni.

