Sabato 12 e domenica 13 agosto tornano il treno storico che da Palermo raggiungerà Castelvetrano. Fondazione “Ferrovie Italiane” lo ha chiamato “Il treno del mare e delle civiltà antiche”: con partenza da Palermo Centrale alle 8.30, il treno storico toccherà le stazioni di Isola delle Femmine, Carini, Cinisi Terrasini, Partinico, Trappeto, Balestrate, Castellammare del Golfo, Alcamo Diramazione e concluderà il suo viaggio a Castelvetrano alle 11.22. Il programma del treno del mare e delle civiltà antiche continuerà il 13, 19, 20, 26, 27 agosto e il 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 settembre e 1° ottobre.

Si tratta di itinerari alla scoperta di un territorio ricco di bellezze storiche, architettoniche e di sapori unici, immaginato per connettere alcuni dei centri urbani più importanti – Palermo, Siracusa, Agrigento, Messina, Caltanissetta, Trapani – con luoghi custodi di panorami mozzafiato, sapori unici e storia millenaria, come Cefalù, Modica, Ragusa, Tusa, Porto Empedocle, Giarre, Castelvetrano. A ciascun itinerario in treno storico sono associate visite ed escursioni a cura dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. Fra le novità di questa edizione, accanto alle carrozze Centoporte degli anni ’30 e Corbellini, la Fondazione FS, infatti, su esplicita richiesta dell’Assessorato al Turismo, ha introdotto anche nuove tipologie di materiale rotabile storico, ed in particolare un bagagliaio capace di trasportare fino a 50 biciclette per tratta con l’obiettivo di incentivare l’intermodalità treno+bici sugli itinerari percorsi dai convogli d’epoca.