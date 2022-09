ASCOLTA L'ARTICOLO

L’Oktoberfest è un festival popolare che si tiene ogni anno a Monaco di Baviera, in Germania, tra la metà di settembre e gli inizi di ottobre. Si tratta di una tradizione famosa in tutto il mondo che moltissimi Paesi ormai da anni stanno riproponendo con piccole variazioni su tema, ma mantenendo fermo il riferimento alla birra, vera protagonista del celebre appuntamento bavarese.

Anche a Marinella di Selinunte da qualche anno si è consolidata la tradizione dell’Oktoberfest con una variante locale del festival bavarese che prende il nome di “Calannino Street Fest”. Forte del successo delle passate edizioni, l’appuntamento si rinnova anche quest’anno nelle giornate di venerdì 30 settembre, sabato 1° e domenica 2 ottobre. Grazie alla collaborazione sinergica di Bamboo, Klimaka e Beveria, la via Marco Polo di Marinella di Selinunte sarà allestita in perfetto stile Oktoberfest e vedrà la presenza di diverse zone food con le griglie accese, artisti di strada, musica dal vivo, dj-set e, ovviamente, fiumi di birra.

Durante le 3 giornate dell’Oktoberfest selinuntino sarà interdetto il traffico in piazza Efebo, via Marco Polo e via Pigafetta al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento e permettere di vivere un’atmosfera di festa e divertimento. Tutta la via Marco Polo, infatti, sarà decorata con festoni e ghirlande in omaggio alla tradizione bavarese. Saranno previste diverse attività di svago e molti musicisti e dj molto apprezzati nella Sicilia occidentale contribuiranno ad alimentare la festa: Illusion Show band, Ludj, Falcao, Monachino, Pablo Five e Ruby & Co.

AUTORE. Giacomo Moceri