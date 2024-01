Torna domani, per il sesto anno consecutivo, “Energy Conference”, il convegno annuale nazionale sul fotovoltaico e le energie rinnovabili organizzato in Sicilia da Energia Italia. L’evento riunisce istituzioni, media, produttori di tecnologie, associazioni di categoria, ordini professionali protagonisti del settore. Giovedì 25 gennaio appuntamento a Marsala a “Villa Favorita Resort”, dalle 8,30 alle 17.30.

“Vent’anni di soluzioni green” è il tema del convegno di quest’anno attraverso il quale Energia Italia, giunta proprio al suo ventesimo anno di attività, vuole promuovere una analisi dettagliata sulla crescita e l’evoluzione delle energie rinnovabili, il loro ruolo cruciale nel contesto mondiale, in Italia e in Sicilia. È cresciuto il peso e l’attenzione della cultura green in tutte le parti sociali e da parte di tutti gli operatori, sempre più protagonisti attivi di una rivoluzione di pensiero, orientata al cambiamento sostenibile.

Energy Conference ospiterà il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, la Regione Siciliana con l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, GSE, le associazioni Italia Solare e Kyoto Club e le associazioni di aziende delle provincia di Trapani.

L’evento consente l’aggiornamento dei professionisti con conferimento di Crediti Formativi Professionali (CFP) attraverso il suo accreditamento e il patrocinio con gli ordini professionali nazionali.

Per il programma dell’evento e iscriversi in presenza: energiaitalia.info

