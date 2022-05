ASCOLTA L'ARTICOLO

La Notte Nazionale del Liceo Classico, uno degli eventi più innovativi nella scuola degli ultimi anni, è già arrivata alla sua ottava edizione. Nata da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT), sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, quest’anno si celebrerà Venerdì 06 maggio 2022, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in 328 licei classici su tutto il territorio nazionale. Anche quest’anno torna in maniera regolare al Liceo Classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano. Nonostante la pandemia, i comprensibili timori dei contagi non ancora scongiurati, e le restrizioni che inevitabilmente si dovranno mettere in atto, la stragrande maggioranza dei Licei classici aderenti ha optato per la celebrazione in presenza dell’evento, e non più online. I 328 licei classici aderenti, come anche il Pantaleo, apriranno le loro porte alla cittadinanza e gli studenti si esibiranno in tutta una serie di performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura Classica. Chi durante quelle ore si recherà al liceo, potrà assistere a spettacoli, curati da alunni e insegnanti, con al centro una tematica molto attuale: la DONNA. Si comincia dalle ore 17:30 con una caccia al tesoro, dal titolo “Il viaggio di Ulisse”, indirizzata a tutti i ragazzi delle scuole superiori di primo grado che intendono intraprendere la carriera scolastica presso il Pantaleo. L’intera scuola sarà un teatro a cielo aperto! Per qualsiasi informazione o prenotazione non esitate a contattare il liceo presso liceoclassicocastelvetrano@gmail.com oppure al 0924 89100.

Liceo Classico Pantaleo

AUTORE. Redazione