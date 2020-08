Topi di fogna che, indisturbati, trovano cibo tra i sacchetti dell’organico. Alla redazione di CastelvetranoSelinunte.it continuano ad arrivare segnalazioni da parte dei cittadini che, in qualche caso, riescono a filmare la scena (qui sotto ne pubblichiamo un estratto).

Questa volta è successo in via Rosolino Pilo: all’angolo c’è chi lascia – in maniera abusiva – il proprio sacchetto dell’immondizia e presto si forma un cumulo di rifiuti. Dal vicino tombino escono fuori i topi che fanno la spola per cibarsi.

A chi giova abbandonare il sacchetto dei rifiuti all’angolo di una strada, senza rispettare giorni di ritiro e il deposito davanti la propria abitazione? Il comportamento scorretto dei cittadini è una delle concause del perché poi si assiste a scene così indecorose. Al Comune, invece, un consiglio: non è forse giunto il momento di attivare una campagna contro la proliferazione dei topi?