Stato di abbandono e mancanza di manutenzione. È quanto denuncia l’Archeoclub “Emi Selinios” per le tombe antiche, probabilmente di origini sicane, che sono state scoperte in piazza Umberto I a Castelvetrano. Il sito antico è venuto fuori durante i lavori di riqualificazione del Sistema delle piazze e nel progetto, proprio per dare la possibilità ai passanti di ammirare il sito antico, è stata inserita la collocazione di grosse lastre di vetro. Col tempo l’umidità del terreno ha creato vapore acqueo che oggi offusca la vista del visitatore. «Questo è una grave e indecorosa immagine nel cuore della città», scrivono dall’Archeoclub.

Ecco perché i soci propongono lo smantellamento dell’attuale lastra di vetro e della ringhiera e ricoprire le tombe con un basolato di diverso colore che richiama il disegno e il posizionamento delle tombe. «Suggeriamo, altresì, di allestire nel vicino locale comunale una galleria fotografica dello stralcio del progetto inerente la sistemazione delle piazze e delle tombe all’epoca scoperte», dando così la possibilità ai visitatori di conoscerne la storia.