ASCOLTA L'ARTICOLO

Sui social non sono mancati gli interventi di indignazione («Questi non sono lavori di messa in sicurezza…questo è uno scempio», ha scritto Francesco Bongiorno; «Senza parole», scrive Francesco Saverio Calcara). È bastato pubblicare la foto del cornicione dell’antico teatro Selinus, mancante di alcune parti, per far scatenare rabbia (da tastiera) e pubblica critica. Da alcuni giorni il frontone sulla facciata del teatro si presenta come la foto che pubblichiamo. Ma chi ha tolto quelle parti che mancano? Sono cadute da sé oppure qualcuno è intervenuto apposta perché erano davvero pericolanti?

A intervenire è stata una ditta incaricata dal Comune che, qualche giorno addietro, si è presentata al teatro con camion e cestello. «Io ho firmato un’ordinanza di chiusura temporanea del teatro per pericolo di caduta di calcinacci – spiega a CastelvetranoSelinunte.it il sindaco Enzo Alfano – ora ho chiesto una relazione dettagliata all’Ufficio tecnico per capire cosa è successo». Dopo averla ricevuta, il primo cittadino ha annunciato di intervenire più approfonditamente sulla questione.

AUTORE. Redazione