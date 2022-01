ASCOLTA L'ARTICOLO

È tornata alla normalità la circolazione sulla strada provinciale 51 Campobello-Tre Fontane-Torretta Granitola. Ieri mattina alcuni dipendenti del Libero Consorzio Provinciale di Trapani hanno provveduto a togliere le transenne che vietavano il transito dei veicoli in un tratto della strada di competenza dell’ex Provincia: in un punto lungo tutta la carreggiata si era creata una crepa e, a scopo precauzionale, il personale del Libero Consorzio provinciale ne aveva disposto la chiusura, obbligando gli automobilisti a un percorso alternativo più lungo e al buio. Qualche giorno addietro è stato compiuto un primo intervento di manutenzione. Ora la riapertura del tratto di strada con la viabilità tornata alla normalità. Per sollecitare la riapertura era stata anche lanciata una raccolta-adesione di firme simbolica sul web come appello nei confronti del Commissario del Libero Consorzio provinciale di Trapani.

