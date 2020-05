Cercando informazioni su Internet a proposito di Bitcoin Evolution ci si può facilmente rendere conto del fatto che tutti coloro che hanno utilizzato questa piattaforma hanno finito per perdere i soldi che avevano investito. Ciò rappresenta un paradosso, visto che la promessa di Bitcoin Evolution è quella di far guadagnare e addirittura di far diventare ricchi. Ebbene, niente di questo è vero, e chi investe depositando centinaia o addirittura migliaia di euro non sarà mai in grado di recuperare il proprio denaro. Ma se questo strumento ha tutti i tratti distintivi di una truffa, come fa a continuare a operare?

La truffa di Bitcoin Evolution e le denunce

In tanti, tra coloro che sono caduti nella trappola di Bitcoin Evolution, hanno scelto di non rassegnarsi alla perdita dei propri soldi e si sono rivolti alla magistratura italiana allo scopo di presentare una regolare denuncia. Per il momento, tuttavia, non sono ancora giunti pronunciamenti ufficiali da parte dei giudici, il che non permette di dichiarare la natura truffaldina di Bitcoin Evolution a livello ufficiale. Ciò non toglie, comunque, che sia fondamentale sconsigliare il suo impiego, così da prevenire ulteriori frodi.

Guadagnare con il bitcoin

Tutti coloro che hanno creduto alle illusioni di Bitcoin Evolution si sono fidati delle promesse dei suoi creatori perché ben consapevoli del fatto che con il bitcoin è realmente possibile guadagnare e diventare ricchi. Tuttavia non c’è alcun legame tra la moneta virtuale e Bitcoin Evolution, che si è semplicemente appropriato del nome della criptovaluta per attirare potenziali investitori. I bitcoin nel corso degli ultimi anni hanno consentito a tante persone di arricchirsi, ovviamente nel caso in cui esse siano state abili nell’utilizzare gli strumenti più appropriati al momento e al posto giusto. Deve essere chiaro, però, che il denaro facile non può esistere, e non ci sarà mai alcuno strumento in grado di far guadagnare senza fatica e senza studio.

Come investire con il bitcoin

Gli strumenti a disposizione di chi ha intenzione di investire con il bitcoin a ben vedere non sono pochi, ma prima di compiere una scelta definitiva è necessario sapere che sono le piattaforme regolamentate meritano di essere prese in considerazione. Essendo autorizzate, infatti, esse garantiscono i più alti standard di sicurezza, a differenza di quel che avviene nel caso di Bitcoin Evolution. Quest’ultima si sottrae alla vigilanza della Consob o, nel resto d’Europa, delle autorità di controllo di tutti gli altri Paesi.

Scegliere la piattaforma giusta

Una volta individuata la piattaforma più adatta, è necessario studiare per ottenere la formazione di cui si ha bisogno: quelli relativi al bitcoin, infatti, sono investimenti finanziari molto seri, e non certo dei giochi. Essi possono originare dei rendimenti elevati, ma non dall’oggi al domani: occorre informarsi e imparare a conoscere tutte le risorse indispensabili per fare trading in modo consapevole. I principianti e coloro che desiderano accumulare un po’ di esperienza, per altro, hanno l’opportunità di usufruire della funzionalità demo, che permette di allenarsi e di mettere alla prova le varie strategie senza correre il rischio di usare dei soldi veri.

Diversificare il rischio

Bitcoin Evolution afferma di essere infallibile, ma ovviamente non è così. Perfino i trader più abili sono consapevoli del fatto che le perdite fanno parte del gioco: questo è il motivo per il quale è sempre preferibile diversificare il rischio, in modo che una eventuale operazione sbagliata possa essere compensata dagli investimenti che si rivelano vincenti. Volendo, poi, ci si può dedicare al copy trading, che consente di replicare in modo legale le operazioni effettuate da altri investitori.