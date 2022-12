ASCOLTA L'ARTICOLO

Sono usciti giovedì 8 dicembre, i primi tre episodi di The Bad Guy, nuova serie tv italiana di Prime Video. Diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi e prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film, The Bad Guy è una serie di Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi. Nel cast, accanto ai protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, compaiono anche Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania e il “nostro” Fabrizio Ferracane.

The Bad Guy unisce il crime con la dark comedy e racconta l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato.

Tra gli antagonisti del dottor Scotellaro troviamo Mariano Suro, Capo dei Capi di Cosa Nostra e latitante da 15 anni, mandante di 200 omicidi e responsabile dell’attentato in cui perde la vita il magistrato Paolo Bray, suocero di Scotellaro. Braccio destro del super latitante è Cataldo, interpretato nella serie proprio da Fabrizio Ferracane.

AUTORE. Giacomo Moceri