“Quando spingiamo i nostri figli a fare attività sportiva […] di solito non è certo perché vogliamo che apprendano il gioco o le regole di uno sport. Quello che davvero desideriamo è che imparino il lavoro di squadra, la perseveranza, la sportività, il valore dell’impegno, la capacità di gestire le avversità”. Ed è proprio per questo che l’I.C. Capuana-Pardo promuove la partecipazione dei propri studenti ad ogni tipo di attività sportiva; non vogliamo solo diffondere una corretta cultura dello sport, ma, anche e soprattutto, facilitare l’inclusione dell’intera comunità scolastica, favorendo la partecipazione attiva di tutti gli alunni.

Dopo avere conquistato, venerdì 14 aprile 2023, presso il Palamangano di Palermo, il primo posto ed essersi qualificati per la finale nazionale i nostri bravissimi studenti sono saliti sul podio alle finali nazionali dei Campionati di Danza sportiva, che si sono svolti in Abruzzo tra il 21 e il 25 maggio 2023 .

Le congratulazioni dell’I.C. Capuana-Pardo vanno agli alunni Leone Miriam, Razza Chiara, Catalano Asia e Bartolomeo Ferracane, che si sono distinti per la performance eccezionale che ha consentito loro di conquistare il terzo posto. Un sentito ringraziamento ai docenti Genova Carlo e Marilena Ferlazzo per l’impegno e la passione profusi lungo il cammino che li ha condotti alla conquista del podio.

AUTORE. Redazione