«Le ulteriori verifiche effettuate dopo le scosse di terremoto delle ultime ore hanno confermato l’assenza di danni sul territorio». Lo ha scritto sul proprio profilo Facebook il sindaco di Salemi, Domenico Venuti. Ieri mattina, tra Salemi e Vita, si sono registrate 4 scosse di terremoto. «Abbiamo verificato le vie di fuga e i luoghi di raccolta previsti dal nostro Piano di protezione civile: vi invito a scaricarlo dal sito del Comune [ CLICCA QUI E SCARICALO ], mentre nelle prossime ore ne distribuiremo le copie in tutti i nostri Istituti scolastici».

Per il primo cittadino è «importante che tutti conoscano le linee-guida di comportamento in caso di terremoti». A Salemi è attivo il Centro operativo comunale (COC). Ecco i numeri dove poter telefonare per qualsiasi emergenza: 0924983699 oppure 3336132072.