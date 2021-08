ASCOLTA L'ARTICOLO

Un terremoto di magnitudo Ml 4.3 è stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 06:14 italiane di oggi, 31 agosto 2021. L’epicentro è stato localizzato lungo la costa siciliana centro settentrionale, a circa 46 km da Palermo, con ipocentro a una profondità di circa 6 km. Dal pomeriggio di ieri, prima dell’evento di questa mattina, sono stati localizzati 4 terremoti in quell’area, con magnitudo compresa tra 1.5 e 2.7. Successivamente all’evento di magnitudo 4.3 (fino alle ore 8.30) sono stati localizzati altri 3 eventi con magnitudo compresa tra 1.5 e 2.2. In base al modello di pericolosità per il territorio nazionale, la pericolosità sismica di questa area è considerata media. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione della fascia costiera e delle Madonie, numerose le persone scese in strada per paura di crolli. Tantissime le chiamate ai vigili del fuoco. Fino ad ora non vengono segnalati danni.