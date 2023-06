ASCOLTA L'ARTICOLO

Palafitte, relitti e barche sono gli elementi principali del set cinematografico allestito da qualche settimana nei pressi della foce del fiume Belice. Le riprese sono state effettuate la scorsa settimana. Non è passato inosservato il via vai delle centinaia di persone dello staff. Il set, ben visibile da tutto il litorale, a breve sarà smontato. Intanto arrivano le prime indiscrezioni sul film. Si tratterebbe infatti di un importante lungometraggio che vede nel cast attori come Daniel Craig, noto per aver interpretato James Bond in 5 pellicole: Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time to Die, e Drew Starkey, attore statunitense diventato famoso per il ruolo di “Rafe” nella serie Netflix Outer Banks e per il ruolo di “Hawkins” nella serie TV Scream.

Il territorio di Castelvetrano sarebbe stato selezionato per girare alcune scene del film “Queer” film del brillante regista Luca Guadagnino, adattamento del romanzo di William S. Burroughs. La storia del film, come riporta Variety, è interamente ambientata a Città del Messico, anche se la capitale del Paese centro-americano è ricostruita interamente negli studi di Cinecittà. Eccezione per un meraviglioso scenario come quello della Riserva orientata del fiume Belice.

AUTORE. Redazione