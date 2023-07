ASCOLTA L'ARTICOLO

Tentativo di omicidio, ieri, a Mazara del Vallo. Un uomo si è recato a casa di un pregiudicato, nel quartiere di Mazara 2, agli arresti domiciliari per motivi legati al traffico di stupefacenti. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due è nato un alterco, poi si è passati alle mani. Il pregiudicato è stato ferito con un arma bianca e si sono rese necessarie le cure del pronto soccorso. L’uomo è stato poi trasferito in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, e adesso è ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata sulla vita. L’aggressore è, stato, invece arrestato. Indagano i carabinieri di Mazara del Vallo coordinati dalla procura di Marsala.

AUTORE. Redazione