Dopo circa 8 mesi dall’inaugurazione, la stazione di servizio Tenergy di Castelvetrano di arricchisce di un nuovo servizi di CAR WASH, un sistema di lavaggio capace di stupire ed offrire una spettacolare esperienza di lavaggio in un ambiente unico e spazioso dotato di tutti i servizi. Un servizio in più per la clientela dell’impianto altamente tecnologico, punto di forza della rete Tantaro Energia Srl, modello di eccellenza in termini di mobilità sostenibile.

Il CAR WASH Tenergy è un sistema di lavaggio capace di stupire ed offrire una spettacolare esperienza di lavaggio in un ambiente unico e spazioso dotato di tutti i servizi. Il CAR WASH Tenergy offre un servizio al cliente unità nel genere sia in termini di qualità della pulizia che di velocità.

Il servizio sarà attivo da giovedì 11 febbraio. L’azienda offrirà un lavaggio auto completamente gratuito ai primi 50 clienti che metteranno alla prova il sistema che in meno di 7 minuti riesce a completare un lavaggio completo che rappresenta la sintesi di ben tre elementi: VELOCITA, CONVENIENZA e QUALITA’.

Un impianto dotato di spazzole in SoftTecs, un materiale che le rende antigraffio e delicate sulla vernice, ottenendo risultati eccellenti e duraturi donando alla carrozzeria la massima lucentezza. L’azienda offre inoltre abbonamenti personalizzati con la card wash Tenergy

I vari programmi di pulitura prevedono l’uso di prodotti chimici dalle prestazioni imbattibili per assicurare brillantezza e protezione alla vernice, tra questi si segnala il lavaggio con Polish e meglio ancora lo ShineTecs con effetto riparatore sulla vernice, infatti, grazie alla formula brevettata con Acrylionic, ShineTecs rafforza lo strato protettivo della vernice del veicolo ad ogni lavaggio, assicurando una brillantezza duratura.

Il lavaggio self-service con tutti i comfort per un lavaggio accurato della carrozzeria e degli interni:

• Lavaggio ad osmosi per un’asciugatura senza macchia;

• La speciale forma a Z dei bracci consente un raggio d’azione di 360° sia per le lance sia per le spazzole a schiuma attiva. In tal modo il cliente può contare su maggiore libertà di movimento, senza che i tubi flessibili si intralcino reciprocamente;

• Accessori per la pulizia interna ed estetica della vettura;

• Uno spazio di ben 2.500 Mq con tre piste di lavaggio di cui una dedicata ai mezzi pesanti;

• Servizi Wc ;

• Spazio e parco giochi per i bambini;

Tenergy si trova a Castelvetrano in Via Marinella (nei pressi dell’Istituto Alberghiero). L’impianto comprende oltre ai carburanti tradizionali (Super senza piombo e Gasolio) l’EcoGpl, (GPL ecologico), il metano e ricarica elettrica. L’EcoGpl o GPL ecologico è un prodotto altamente innovativo ed ecologico prodotto a Gela nella prima raffineria green in Italia in grado di trasformare materie prime organiche in biocarburanti di alta qualità.

info@tantaroenergia.com

09241910687

www.tantaroenergia.com