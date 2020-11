Una saccatura di origine atlantica giungerà sull’Italia nel corso della prossima notte, portando precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità che, nel corso della giornata di domani, interesseranno in particolar modo le regioni centrali peninsulari e parte di quelle meridionali tirreniche.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 16 novembre, allerta gialla nella Sicilia occidentale. A Castelvetrano sono previste precipitazioni anche a carattere temporalesco già a partire dalle ore 10:00. Ecco le previsioni sulla base dei dati elaborati dall’Aeronautica Militare.

Previsioni meteo Castelvetrano – 16 novembre 2020

Si consiglia quindi particolare attenzione negli spostamenti, evitando le zone particolarmente a rischio come la via Partanna, la piazza Stazione, il quartiere Legnodolce, la via Pietro Luna in corrispondenza della via Trapani e la via Mazara angolo via Sapegno, evitando anche di stazionare nei pressi degli alberi che possono attrarre fulmini, di insegne a palo o comunque sporgenti sulle pubbliche vie.