«Altro che rave, queste sono tecno free party che contano poche persone». OM (è il suo nome d’arte), 21 anni, è di Castelvetrano, e sabato notte c’era anche lui nel terreno di Bosco Angiluffo a Tre Fontane, dove i carabinieri sono arrivati e hanno identificato e denunciato 37 persone per occupazione di suolo privato. Da quando aveva 17 anni frequenta l’ambiente dei rave, tecno e fa parte della “crew” del Trapanese. Ha mollato gli studi all’ Istituto tecnico commerciale di Castelvetrano e ha abbracciato la passione per la musica, guardando ora a trasferirsi a Londra per seguire corsi di specializzazione sulla musica elettronica.

OM, perché quella festa proprio lì, vicino Triscina?

«Non è la prima volta che succede – racconta – il posto è molto conosciuto dai partecipanti di tutta la Sicilia. Stavolta l’iniziativa è stata di due ragazzi, noi abbiamo dato supporto: casse e gruppo elettrogeno. Questo posto lo abbiamo scoperto più di sei anni fa, girando con le biciclette ci siamo accorti di questo luogo abbandonato, con a fianco un capannone. Da lì è iniziato tutto».

Come scegliete i posti dove organizzare?

«Di solito devono essere zone lontane dai centri abitati. Non vogliamo portare disturbo a nessuno. Poi, capita pure, che ci informiamo chi è il proprietario, chiedendo di poterlo occupare per il tempo della festa».

Chi sono i ragazzi che frequentano queste feste?

«Appunto, parlerei di feste, proprio perché i numeri sono stringati. Si può parlare di rave quando i partecipanti sono migliaia. C’è gente di tutte le età: giovani, adulti e anche famiglie con bambini che, capita pure, non si conoscono da prima. È la musica che trascina ma anche l’idea di libertà, di autogestione. Si immagini che c’è chi viene con le tende, coi camper, dove dormono sul posto, senza nuocere a nessuno».

Quindi, niente droga e alcool?

«Non sto dicendo questo. Ci può essere droga e alcool come in qualsiasi altro posto pubblico e autorizzato dove si balla e c’è musica. Ognuno è responsabile delle azioni che fa e ne risponde personalmente, a maggior ragione in un posto libero e aperto dove non si paga».

Ma in foto e video di feste del genere compaiono bar improvvisati dove si vende alcool…

«Anche nell’ultima festa di Triscina è stato allestito un angolo drink. C’erano birre, e il ricavato della vendita serve per sostenere le spese del noleggio casse e gruppo elettrogeno».

Nell’immaginario collettivo le vostre feste non sono viste di buon occhio: musica ad alto volume, gente “sballata” e poi rifiuti ovunque…

«Certo, chi non ama questo genere di musica non potrà certo condividere lo spirito di questo tipo di feste. C’è gente che vive la sua libertà ma attenzione: se c’è qualcuno che sta male, ognuno della comunità sa che deve intervenire per aiutarlo, o chiamare l’ambulanza o portarlo in pronto soccorso. Poi sul luogo comune che lasciamo rifiuti, invito chiunque a farsi un giro nei posti dove siamo stati per verificare se è davvero così…».

Sui social esistono fanpage di feste e rave. Ma con quali strumenti comunicate tra di voi?

«Esistono diverse “crew”. Una è nel Trapanese, poi nel Palermitano, nel Catanese. Abbiamo i recapiti e ci sentiamo al telefono o tramite Whathsapp. Ma tra le “crew” c’è molta competizione, proprio per la forza che ognuna ha di poter attrarre pubblico».

Nel nostro territorio non è la prima volta che si svolgono feste o rave. È successo il Capodanno di due anni fa, poi un’altra festa al mare che è durata 4 giorni, sempre nei pressi di Triscina. Cosa attrae delle nostre zone le “crew”?

«Non c’è qualcosa in particolare. Qui c’è di buono che alcuni terreni abbandonati sono vicini al mare e questo connubio attrae. Io, due anni fa, in campagna da me, in contrada Fontanelle, ho iniziato a creare un “Underground zone”, dove si poteva venire a ballare gratuitamente. Ma è durato poco. Qualcuno ha bruciato le strutture che avevo realizzato. E così il progetto è andato a rotoli».

Max Firreri

(con la collaborazione di Michele Milazzo)