Con la serata di gala denominata Gran Finale si è chiusa la stagione teatrale “…E dopo il buio la luce” organizzata dalla LD Communication presso il Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte. Comicità, sport, degustazioni, musica e tanto altro per una scoppiettante serata che ha visto anche l’estrazione di una crociera per due persone nel Mediterraneo, offerta dall’agenzia viaggi City Pass Travel di Castelvetrano. Sul palco oltre al sindaco Enzo Alfano anche l’amministratore unico della City Pass, Tiziana Roccolino e la sua preziosa collaboratrice Valentina La Marmora. Il biglietto vincente è stato quello dello spettacolo di Roberto Lipari del 23 luglio scorso avente come numero di serie 0000821697. Il possessore del biglietto dovrà mettersi in contatto con l’organizzazione chiamando l’info-line 339.3655904

Nella stessa serata sono stati estratti altri due biglietti di riserva, nell’eventualità che non si presentasse il vincitore, e corrispondono alla serie 0000879646 sempre abbinato allo spettacolo di Roberto Lipari, ed il terzo estratto corrispondente alla serie 0000852524 abbinato alla serata del Triscina Awards.

Se entro sette giorni dalla data odierna non si presenterà il primo estratto, sarà considerato rinunciatario, e si procederà con l’attribuzione al secondo estratto, dopo ulteriori sette giorni, in caso di ulteriore mancata presentazione si procederà all’assegnazione al terzo estratto.

AUTORE. Redazione