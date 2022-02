ASCOLTA L'ARTICOLO

«Costernato e amareggiato». Così il sindaco Enzo Alfano si è espresso in merito alla vicenda del teatro Selinus “negato” ai liceali dello Scientifico che abbiamo raccontato oggi. «Oggi non è stato possibile autorizzare il comitato della scuola all’utilizzo del teatro per ragioni di sicurezza che non si sarebbero potute risolvere in breve tempo – dice il sindaco – il dispiacere è grande; disattendere le legittime aspettative di questi giovani che hanno lavorato sodo per la loro “rivista” è per me una grande ferita alla quale spero di porre rimedio al più presto». Il sindaco ha rivolto le sue scuse: «Sarà mia premura indagare come si sia potuto verificare un accadimento simile e (se sussistono) individuerò le eventuali responsabilità del disservizio. Mi auguro che questa pur grave mancanza non mini il rapporto umano e di sincera empatia che in questi giorni ci ha visti insieme alla ricerca di non facili e immediate soluzioni» ha concluso il sindaco.

AUTORE. Redazione