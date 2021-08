L’Associazione Teatro Libero di Castelvetrano, nelle persone del suo presidente Giacomo Bonagiuso, il vicepresidente Martina Calandra, i consiglieri Giordana Firenze e Alessandro Nocera e Alessandra Sparacia, ha donato due carrozzine da mare acquistate con gli utili dello spettacolo Pina Volante messo in scena la scorsa estate a Segesta, Palazzolo Acreide, Marsala e Mazara. La prima carrozzella è stata donata al Lido Tukè di Marinella di Selinunte, mentre la seconda sarà consegnata ad un lido del territorio di Triscina da identificare. “Ci sembrava giusto decidere di rivolgere le nostre due donazioni al territorio di Castelvetrano – ha dichiarato Giacomo Bonagiuso. Attualmente l’Associazione sta coproducendo lo spettacolo Mater Matri della Associazione Abilmente Uniti di Mazara in scena il 7 agosto a Salemi, il 12 a Cave di Cusa, il 25 a Triscina e il 16 settembre a Partanna. Inoltre debutterà in prima assoluta, in sinergia col TAM e con i Disiu, il nuovo spettacolo di Giacomo Bonagiuso d titolo “Pupa di Legno. Tutta colpa di Pinocchio” il 29 agosto al Collegio dei Gesuiti di Mazara.