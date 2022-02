ASCOLTA L'ARTICOLO

Nell’ambito della XXIV Edizione del Concorso Nazionale “Miglior Lettore”, l’Istituto Comprensivo “Capuana Pardo” ha promosso, nella giornata di venerdì 11 febbraio 2022, la realizzazione di una serie di laboratori di teatro. Teatro sì, ma in una veste rinnovata, dinamica, divertente, creativa e vicina al linguaggio dei giovani!

Ad animare i laboratori, attraverso un approccio davvero coinvolgente, gli esperti di “Cikale Operose”, un’associazione nata con lo scopo di valorizzare tutte le espressioni di comunicazione che appartengono alla drammaturgia, alle arti figurative e letterarie, con particolare attenzione alla promozione della lettura e della scrittura. Guidati dal direttore artistico dell’Associazione, David Conati, e dall’illustratore e fumettista, Gianluca Passarelli, gli alunni hanno partecipato ad un laboratorio teatrale sull’invenzione delle storie con “Esercizi di stile su Cappuccetto Rosso”, ad una lezione comico-teatrale con “O.D.I.S.S.E.A.”, per arrivare alla riscrittura di un kolossal della letteratura mondiale con “Dante Viandante nella fossa sprofondante”.

Un avvincente viaggio ironico e dissacrante al punto giusto, tra cadute e rimbalzi di parole sapientemente maneggiate da un perfetto giocoliere. È stato davvero un privilegio per i nostri alunni essere tra i 100.000 ragazzi che negli ultimi anni hanno partecipato ai laboratori diretti dal produttore e attore teatrale che, in tour per tutta la Penisola, ha riscosso enormi successi.

Performance di grande appeal, l’Odissea, cantata e interpretata in modo originale e divertente ed un insolito viaggio nella Divina Commedia, interpretato e “fumettato” da mani sapienti che hanno fatto di grandi classici, a volte per molti ostici, racconti attuali e accattivanti.

Entusiasmo tra i ragazzi che, grazie all’iniziativa della scuola, hanno potuto sperimentare un nuovo approccio ai classici e che porteranno con sé la freschezza di opere senza tempo e il giusto entusiasmo con cui poter accostarsi alla lettura e allo studio in generale. Strani viaggi tra storie note rese originali dall’arte del creare e reiventare che vuol dire pensare in modi diversi e imparare a guardare il mondo con spirito critico. Questo deve insegnare la scuola e questo uno degli obiettivi che l’Istituto Capuana- Pardo si pone.

La Dirigente, Anna Vania Stallone, ha accolto l’iniziativa con entusiasmo nella convinzione che occorra fornire agli alunni più strumenti e modalità possibili e diversificate per accostarsi al sapere. Si è complimentata con le referenti del progetto, prof.ssa Ginetta Risalvato e Marica Ardizzone, per la professionalità mostrata nel seguire i laboratori della giornata odierna, che si sono svolti in sede Pardo e Capuana, oltre a tutte le fasi del Concorso “Miglior Lettore”. Il plauso della Dirigente è andato ai professionisti, Conati e Passarelli, che hanno arricchito il percorso didattico, agli allievi della scuola primaria e secondaria, che hanno partecipato con interesse ed entusiasmo, e allo staff didattico e amministrativo, al team tecnico, quest’ultimo con i proff. Spallino, Gennaro e Guzzo, che hanno reso possibile la buona riuscita dell’evento.

