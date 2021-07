Creatività, competenza e consapevolezza sono gli obiettivi che l’I.S.S.I.T.P. Ferrigno-Accardi di Castelvetrano si propone di promuovere e sviluppare attraverso le iniziative progettuali di un articolato Piano Estate 2021.

Gli alunni dei diversi indirizzi dell’Istituto saranno non solo destinatari ma autentici protagonisti dei percorsi educativi che presto prenderanno il via. Appena concluse le attività per il recupero e il potenziamento delle competenze disciplinari, un team di docenti interni ed esperti esterni – guidato dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Caterina Buffa – provvederà a definire nel dettaglio i percorsi che impegneranno attivamente gli studenti dai primi giorni di settembre. La finalità generale del Piano Estate del Ferrigno-Accardi coniuga la necessità di potenziare e sviluppare competenze e apprendimenti con quella di recuperare la socialità e prepararsi al meglio alla ripartenza dell’anno scolastico, ricorrendo alla didattica innovativa e prestando particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della collaborazione. Il progetto si articola in tre diverse tipologie di attività. Sono infatti previsti incontri di comunicazione ed animazione teatrale per avvicinare i ragazzi al suggestivo mondo del teatro e per studiarne le peculiari tecniche e caratteristiche. Un secondo percorso si propone la realizzazione di un cortometraggio ad opera degli studenti, che seguiranno tutte le fasi del lavoro: dall’ideazione della trama, alla stesura della sceneggiatura, ai momenti di videoripresa e montaggio. Ampio spazio sarà infine riservato alla valorizzazione dell’ambiente per lo sviluppo di comportamenti ed atteggiamenti indirizzati alla maturazione di un senso civico consapevole della necessità di rispettare il territorio che ci circonda attraverso scelte e soluzioni, ad ampio raggio, sostenibili.

“Con il complesso delle attività del nostro Piano estate – spiega la dott. ssa Buffa – la scuola diviene davvero “ponte”; essa è il luogo in cui la socialità non si ferma e le relazioni sono costanti e costruttive”. Il Dirigente scolastico ribadisce inoltre che parte del mese di settembre sarà altresì dedicata alla conclusione di taluni progetti precedentemente avviati e all’accoglienza dei nuovi

iscritti.