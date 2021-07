Si chiamerà Teatro d’aMare la stagione degli spettacoli che la LD Communication organizzerà, per il terzo anno consecutivo, presso il Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte. Si parte il 5 agosto con il galà d’apertura Triscina Awards e si chiuderà il 29 agosto con un concerto di musica lirica, ma il variegato cartellone prevede spettacoli per tutti i palati con artisti di fama nazionale come “i Sansoni”, quelli di chiedo per un amico?, il grande Corrado Tedeschi, “Pino e gli anticorpi” da Colorado cafè, quelli di Tu mi dici quello che devo fare ed io lo faccio, il cantante, attore ed imitatore Mario Zamma una delle star del Bagaglino di Pingitore, il jazz, ed il tango, i Calandra e Calandra, i giovani Daniele Pollina e la band delle Revolution girl, Mater Matri di Giacomo Bonagiuso ed il giovane Giancarlo Commare attore rivelazione con il personaggio di Edoardo Incanti in SKAM ITALIA!, e con il paradiso delle signore e protagonista di decine di fiction della Rai.

E sarà proprio Giancarlo Commare, che è nato e cresciuto a Castelvetrano a ricevere nel corso della prima serata il premio Franco Franchi-Ciccio Ingrassia che ogni anno viene assegnato ad un attore siciliano che porta in giro per il mondo la sicilianità, premio che l’anno scorso fu attribuito a Gianfranco Jannuzzo. Novità di quest’anno la collaborazione con Ars Nova, Associazione Siciliana per la Musica da Camera , fondata nel 1974 e riconosciuta Istituzione Culturale dal Presidente della Regione Siciliana nel 1993 che ha operato e opera nel contesto della città di Palermo e della regione siciliana realizzando un’azione costante di promozione culturale dando spazio ai giovani artisti e proponendo opere musicali dalla musica antica e barocca alla musica contemporanea, compreso il jazz e la musica popolare.

“Si riparte con rinnovato entusiasmo e con la voglia di alzare ulteriormente l’asticella della qualità con spettacoli di artisti nazionali ed internazionali- afferma l’amministratore unico della LD Communication Alessandro Quarrato- siamo lieti della collaborazione con Ars Nova, favorita dal sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano che ha creato il feedback, perché si tratta di un’Istituzione culturale che ha sempre realizzato i suoi eventi prestando particolare attenzione alla scelta dei luoghi con l’intento di abbinare alla proposta artistica musicale la valorizzazione e la riscoperta di spazi di valore storico e architettonico. Veniamo da un periodo drammatico la pandemia su scala mondiale ha messo in ginocchio la nostra società con migliaia di vittime e danni incalcolabili all’economia ed al mondo dell’arte della musica, della cultura che hanno subito, forse più di altri settori, le conseguenze devastanti di un qualcosa che ha toccato tutti noi nel profondo- continua Quarrato- Noi abbiamo scelto di non arrenderci e di buttare il cuore oltre l’ostacolo per offrire un mese di divertimento e regalare tanti sorrisi per ripartire tutti insieme. Noi ci abbiamo messo tutto ora tocca a voi sostenerci, riempire quelle gradinate e smentire quelli che non credono che la nostra Castelvetrano possa ripartire. Per questo terzo anno abbiamo deciso di andare compiere un altro step con una stagione tutta di artisti di fama nazionale che assicureranno altissima qualità ed abbiamo deciso di dedicare un’intera serata alla valorizzazione di quei talenti che nel corso dell’ultimo anno si sono messi in mostra per aver ottenuto risultati preziosi nell’arte, nella musica, nell’imprenditoria, nella scuola, nel giornalismo, e nel volontariato con l’istituzione del Triscina Awards che vuole diventare nel tempo un premio dal respiro regionale e nazionale.”

Biglietti in prevendita da domani su Liveticket.it , oppure presso l’agenzia City Pass Travel di Castelvetrano, o presso il Lido Aloha e Snack Pizza a Triscina

Per info:

teatro triscina franchi ingrassia su Facebook o su Instagram

mail: teatro franchiingrassia@gmail.com

whatsapp : 339.3655904



NOTA BENE: tutti i posti saranno numerati e distanziati e saranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza per il contenimento del COVID-19

A partire dal 6 agosto per accedere agli eventi sarà necessario dotarsi di green pass, o di certificazione che attesti la negatività o l’esenzione dalla vaccinazione per motivi di salute

Teatro D’Amare

stagione degli spettacoli 2021

Giovedì 5 Agosto

Gran galà d’apertura

“Triscina Awards”

Ospiti Il corteo Storico di Santa Rita

Daniele Pollina

Revolution Girl

Calandra&Calandra

Giancarlo Commare

Mercoledì 11 agosto

Sbussolati

Con Mario Zamma

Mercoledì 18 agosto

Cabaret Zelig Colorado

Pino e gli anticorpi

Venerdì 20 agosto

I Sansoni ma non Troppo

Cabaret

Domenica 22 agosto

Jazz – Tango Omniart Trio Massimo Barrale violino, Ruggiero Mascellino fisarmonica, Ferdinando Caruso contrabbasso

Mercoledì 25 agosto

Mater Matri

Regia di Giacomo Bonagiuso

Giovedì 26 agosto

Jazz Alessandro Presti Wideangle Alessandro Presti tromba e flicorno, Marco Grillo chitarra, Gabrio Bevilacqua contrabbasso, Gaetano Presti batteria

Sabato 28 agosto

L’uomo che amava le donne

Con Corrado Tedeschi

Domenica 29 agosto

Recital lirico Nicola Pisaniello, tenore – Onofrio Claudio Gallina, pianoforte