ASCOLTA L'ARTICOLO

Una tartaruga palustre del tipo Emys Orbicularis, specie protetta e compresa nella Convenzione di Berna, che ne vieta la detenzione e la vendita, è stata liberata oggi nei pressi della diga Trinità di Delia a Castelvetrano dagli uomini del Corpo Forestale. La testuggine è stata salvata stamattina mentre attraversava la strada statale 115, nei pressi di Ribera. Consegnata al Corpo Forestale la tartaruga, che era in ottime condizioni, è stata trasportata presso la diga Trinità dove è stata liberata.

La Emys Orbicularis è l’unica specie di testuggine acquatica presente naturalmente nelle acque italiane e nelle isole maggiori. Nei secoli scorsi è stata cacciata dall’uomo per scopi alimentari, oggi la minaccia principale è legata alla progressiva scomparsa del habitat naturale per cause quali il prosciugamento delle zone umide e la regimazione dei corsi d’acqua. Queste testuggini risentono, come del resto tutto l’ecosistema acquatico, del progressivo inquinamento delle acque, in particolare della immissione negli ambienti acquatici di sostanze tossiche quali i pesticidi ed i diserbanti.

AUTORE. Redazione