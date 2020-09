È singolare il ritrovamento avvenuto stamattina a Tre Fontane. Una tartaruga, ma stavolta non marina, è stata trovata morta sulla spiaggia, all’altezza della torre saracena. Ad accorgersi della testuggine priva di vita è stata una bagnante durante la consueta passeggiata mattutina. La tartaruga è un piccolo esemplare e, a prima vista, sembra non presentare nessuna ferita. Non è escluso che la tartaruga sia finita in mare trasportata dalle acque dei pochi fiumi che sfociano sulla costa (Belìce o Delia) e sia morta una volta finita a mare aperto.