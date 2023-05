ASCOLTA L'ARTICOLO

Si è svolta ieri, alla presenza di Don Giuseppe Undari, la cerimonia della Donazione di una Targa Braille per i visitatori e i turisti non vedenti

nella quale si descrivono le bellezze della Chiesa di San Domenico definita come la “Cappella Sistina del Sud”. Numerosa la presenza dei Soci Lions che hanno realizzato il Service voluto dal Governatore del Distretto 108Yb Dott. Maurizio Gibilaro “La Sicilia per i non vedenti:rendiamo fruibili i beni culturali ed ambientali”.

Il Presidente del Lions Club di Castelvetrano

Dr. Antonino Scaduto

