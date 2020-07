Chissà cosa ne avranno pensato gli ospiti del mega yacht “Symphony” quando hanno visto le acque azzurre di Cala Rossa a Favignana. Per alcuni giorni l’imbarcazione di proprietà di Bernard Arnault, attuale proprietario di Louis Vuitton e di altre aziende di moda, ha girato nelle acque delle Egadi. La sua presenza non è passata inosservata, anche quando si è ancorato in rada davanti al porto di Favignana.

L’imbarcazione è di extra lusso, dal valore di oltre 150 milioni di euro. È in grado di ospitare 16 persone in 8 diverse cabine, tra cui una suite master, una cabina vip e 6 cabine doppie, a cui si aggiungono le 12 stanze riservate all’equipaggio composto, attualmente, da 27 persone.

All’interno non manca davvero nulla: piscina con cascata, ascensori, doppio cinema interno e all’aperto, una spa, un beach club, svariati bar, una palestra, un centro estetico, una sala da ballo, una biblioteca e, finanche, un elipista. Stamattina l’imbarcazione ha tirato su le ancore, dirigendosi verso la Sardegna.