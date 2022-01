Settimo e ultimo appuntamento, oggi, domenica 30 gennaio, su Rai1, per la prima stagione di “Evoluzione terra”, il programma settimanale con Beppe Convertini incentrato su storie di agricoltura e di aziende che dedicano tutte le proprie risorse alla terra e alla qualità dei prodotti che coltivano. Nella puntata, Beppe Convertini e il suo trattore hanno fatto tappa a Castelvetrano, per raccontare una storia di eccellenza agricola, ma anche di impegno sociale e di cultura della legalità: quella di Libera Terra, un’azienda agricola che ha ridato valore e bellezza a una serie di terreni confiscati alla criminalità organizzata. Una storia capace di insegnare valori come il rispetto dell’ambiente, la sostenibilità, la legalità e l’inclusione. Uno spaccato umano e agricolo di una Sicilia che guarda, con orgoglio, al domani. Il modo migliore per concludere il lungo viaggio di Evoluzione Terra, disponibile anche su RaiPlay. “Evoluzione terra” è un progetto di CNH Industrial in collaborazione con 4Elements. Prodotto da Showlab e a cura di Maurizio Monti, è un programma scritto da Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli e Sacha Lunatici. La regia è firmata da Roberto.

AUTORE. Redazione