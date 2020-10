Dopo il vino “Rosa”, il connubio Donnafugata-Dolce&Gabbana segna un’altra tappa. Il “Tancredi”, lo storico rosso della casa vitivinicola siciliana si rinnova e indossa la creatività “Dolce&Gabbana”, in un’edizione limitata e numerata della vendemmia 2016. Ispirato al personaggio omonimo de Il Gattopardo, Tancredi si distingue con un packaging che unisce tradizione e modernità.

L’oro, il blu e le linee d’ispirazione barocca rimandano al prestigio dell’aristocrazia, mentre il rosso, il verde e le geometrie rievocano i valori rivoluzionari che si affermarono in Sicilia dopo l’Unità d’Italia. L’amore per la tradizione, il rispetto per la terra natia, la cura dei dettagli e l’artigianalità sono i valori che accomunano queste due eccellenze del made in Italy. Questo prestigioso rosso viene riproposto in un’edizione limitata della vendemmia 2016 da 8.013 bottiglie.

“Tancredi” è un vino autoctono e internazionale. Nato nel 1990 da un blend innovativo per quegli anni, il Nero d’Avola ed il Cabernet Sauvignon, l’edizione limitata di “Tancredi”, oltre ai vitigni originari, vede anche l’apporto di pregiate uve Tannat. Prodotto nella tenuta di Contessa Entellina, dopo un passaggio in barrique ed un più lungo affinamento in bottiglia, la speciale tiratura si distingue per l’avvolgente personalità mediterranea: gli aromi fruttati, balsamici e speziati rendono questo vino passionale e inconfutabilmente siciliano. Come acquistarlo? Online su DOLCE & GABBANA e DONNAFUGATA.