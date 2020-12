Domenica 13 Dicembre nuova giornata dedicata allo screening gratuito con i tamponi veloci nella sede della Croce Rossa in via della Autonomia Siciliana, organizzata dal Comune insieme con l’Asp di Trapani. Lo screening rapido inizierà alle 9 fino alle 19, verrà data priorità agli over 65. L’amministrazione comunale invita tutti a cogliere questa opportunità, in modo da potere controllare la diffusione del virus.