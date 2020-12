Domenica 13 dicembre nuova giornata dedicata allo screening gratuito con i tamponi Covid veloci nella sede del comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana in via della Autonomia Siciliana. Lo screening, organizzato dal Comune in collaborazione con l’Asp di Trapani, si svolgerà dalle ore 9:00 fino alle 19:00. Verrà data priorità alle persone con età superiore ai 65 anni. L’amministrazione comunale invita tutti a cogliere questa opportunità, in modo da potere controllare la diffusione del Coronavirus.