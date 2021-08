Ancora biglietti disponibili per il primo dei grandi appuntamenti musicali di Artemusicultura 2021: Umberto Tozzi in concerto, martedì 17 agosto, alle ore 21.30, presso il Teatro ‘Lucio Dalla’ di contrada Montagna. I biglietti si possono acquistare nei circuiti delle prevendite abituali o presso il botteghino del Teatro il giorno del concerto a partire dalle ore 19.

Per coloro che non sono in possesso del Green pass, sarà possibile sottoporsi a un tampone rapido gratuito e, per chi volesse, ricevere anche una dose di vaccino anti Covid a partire dalle ore 18 sempre nello spazio adiacente al Teatro ‘Dalla’.