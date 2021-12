ASCOLTA L'ARTICOLO

Quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento che è avvenuto in serata lungo la bretella d’ingresso a Castelvetrano dell’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Una delle 4 autovetture – una Volskwagen Tiguan – dopo l’urto con una macchina che la precedeva, si è cappottata. Alcuni occupanti delle auto coinvolte sono rimasti feriti e sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. In serata proprio sulla bretella dello svincolo autostradale si era creata una fila d’auto a causa del traffico intenso. Sull’A29 la presenza di eventuali file è ben segnalata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento.

