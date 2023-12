Nel cuore dell’Istituto Capuana Pardo, si celebra l’arte e la creatività grazie ai brillanti risultati ottenuti dagli studenti partecipanti al concorso artistico “La Sicilia e le sue Meraviglie“, promosso dal prestigioso Liceo Artistico “Don Gaspare Morello” di Mazara del Vallo.

Tre giovani talenti, Miriam Leone, Vittoria Ognibene e Tommaso Risalvato, rappresentanti dell’Istituto, hanno dimostrato eccezionali qualità artistiche, attirando l’attenzione della giuria e conquistando importanti riconoscimenti. Miriam Leone ha ottenuto il prestigioso secondo posto nella competizione, dimostrando una notevole abilità nel rappresentare la bellezza della Sicilia attraverso il suo talento artistico unico. Il suo lavoro ha saputo catturare l’essenza delle meraviglie siciliane, facendo emergere emozioni e creatività.

Vittoria Ognibene e Tommaso Risalvato hanno ricevuto attestati di merito per l’originalità degli elaborati presentati. Le loro opere hanno colpito la giuria per la capacità di esprimere in modo unico la cultura e le tradizioni della Sicilia, offrendo una prospettiva innovativa e affascinante. Il Dirigente scolastico dell’Istituto “Capuana-Pardo”, la prof.ssa Anna Vania Stallone, ha elogiato gli studenti per la loro dedizione e creatività, sottolineando l’importanza di incoraggiare e coltivare le passioni artistiche dei giovani.

Il concorso non solo ha fornito un’opportunità per mettere in mostra il talento locale, ma ha anche promosso lo scambio culturale e l’ispirazione tra le giovani menti creative della regione. Gli studenti, fieri dei loro successi, sono ora pronti a continuare a esplorare il mondo dell’arte, portando con sé le esperienze e le ispirazioni acquisite durante questa indimenticabile competizione.

AUTORE. Redazione