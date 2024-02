M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar. M’illumino di Meno si celebra ogni anno il 16 febbraio per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Anno dopo anno, M’illumino di meno ha promosso molte azioni che ciascuno può compiere per aiutare il Pianeta: scegliere la bici, passare alle rinnovabili, condividere, piantare alberi, eliminare lo spreco alimentare e riciclare. Quest’anno l’edizione pone l’attenzione alle alleanze internazionali di enti pubblici e cittadini perché la transizione energetica va intrapresa collettivamente e perché aria, oceani, montagne, foreste non hanno confini e vanno difesi con un cambiamento che deve essere globale, ma l’appello ad aderire è diretto a tutta la grande comunità che partecipa spegnendo le luci, pedalando, organizzando attività di educazione ambientale, riducendo il consumo energetico. Gli studenti dell’istituto CAT di Campobello insieme agli alunni dell’istituto Comprensivo S.G.Bosco, giorno 16 Febbraio nell’aula Magna dell’istituto CAT, alla presenza dell’amministrazione comunale e delle rispettive Dirigenti scolastiche Caterina Buffa e Giulia Flavio, hanno dato vita a momenti di sensibilizzazione, realizzando cartelloni molto creativi e leggendo riflessioni moto profonde relative alla tematica ambientale. Molto importante è la funzione educativa della scuola, per ricostruire il legame fra le diverse generazioni, per insegnare che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non compromette quelle future, per imparare ad abitare il mondo in modo nuovo”. Un ringraziamento ai ragazzi e ai loro docenti per aver lavorato in sinergia e riflettuto sul concetto di cittadinanza attiva e consapevole.

AUTORE. Redazione