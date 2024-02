I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno denunciato tre giovanissimi fratelli (uno dei quali minorenne), per il reato di furto aggravato. L’attività dei militari dell’Arma ha avuto inizio dalle denunce presentate da due cittadini del luogo che constatavano che, in quel centro storico, dai rispettivi due attigui appartamenti in ristrutturazione erano stati asportati i cablaggi dell’impianto elettrico, le rubinetterie e le maniglie delle porte.

I Carabinieri, grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini di videosorveglianza della zona, riuscivano a identificare compiutamente gli autori.

AUTORE. Redazione